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Gustavo Ramos Lima assume comando da Polícia Científica em Ivaiporã

Gustavo Ramos Lima assumiu a chefia nesta terça-feira (25) e substituiu Leonardo de Ataíde Jedneralski, que estava no cargo desde 2022

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Gustavo Ramos Lima assume comando da Polícia Científica em Ivaiporã
Autor Gustavo Ramos assumiu a chefia da unidade da Polícia Científica de Ivaiporã nesta terça-feira - Foto: TN Online

Tomou posse nesta terça-feira (25) o novo chefe da Unidade de Execução Técnico-Científica (UETC) da Polícia Científica de Ivaiporã, Gustavo Ramos Lima. Ele substitui Leonardo de Ataíde Jedneralski, que permaneceu quatro anos na função.

Durante a gestão de Leonardo, a unidade ampliou a estrutura e o número de profissionais. Em 2022, eram cinco peritos. Atualmente, são dez peritos e nove técnicos de perícia, além de servidores administrativos e equipes de apoio.

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Quando assumiu a chefia, Leonardo encontrou uma unidade que funcionava em um imóvel com três cômodos. O espaço era dividido entre necrotério, recepção e clínica.A estrutura passou por melhorias, recebeu novos equipamentos e ampliou os serviços de perícia.

O atendimento também passou a contar com perito de plantão 24 horas por dia. “É um sentimento de dever cumprido. Olho para trás e vejo com muito orgulho todo esse caminho e todas as pessoas que estiveram ao meu lado”, afirmou Leonardo.

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O diretor-geral da Polícia Científica do Paraná, Ciro Pimenta, destacou os investimentos realizados na unidade. “Saímos de um espaço muito acanhado para um espaço mais amplo, com mais servidores e novos serviços de perícia. Isso fortalece o sistema de segurança e de Justiça e melhora o atendimento à população”, afirmou.

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O novo chefe, Gustavo Ramos Lima, disse que a ampliação da equipe permitiu melhorar o atendimento na região. “Com a chegada de novos peritos, temos hoje atendimento 24 horas por dia. A expectativa é tornar o serviço ainda mais eficiente para a população”, afirmou.

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O chefe adjunto da unidade, médico Orlando Sanchez Junior, também destacou o crescimento da equipe. Segundo ele, em 2022 eram cinco peritos. Atualmente, a unidade conta com dez peritos e nove técnicos de perícia, além de dois servidores administrativos e equipes de segurança e apoio. “É um salto muito grande nesse período. Isso ocorreu graças à dedicação do Leonardo, sempre com o apoio da direção de Curitiba”, afirmou Orlando.

A cerimônia reuniu representantes da Polícia Científica, forças de segurança, serviços de emergência e do Legislativo de Ivaiporã.

Estiveram presentes a diretora administrativa da Polícia Científica do Paraná, Tatiane Prussaki; o diretor operacional da instituição, Leonel Letnar Junior; e o delegado da 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã, Erlon Ribeiro.

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Também participaram os vereadores Airton Stipp e Valdeci Rodrigues Dias, além de outras autoridades civis e militares.

A Unidade de Execução Técnico-Científica de Ivaiporã atende municípios da região e reúne atualmente cerca de 35 profissionais, entre peritos, técnicos, administrativos, vigilantes e equipes de apoio.


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Gustavo Ramos Lima assume comando da Polícia Científica em Ivaiporã
AutorGustavo Ramos assumiu a chefia da unidade da Polícia Científica de Ivaiporã nesta terça-feira - Foto: TN Online


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