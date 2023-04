Guilherme Henrique e Gabriel agitam o primeiro dia de festa em Rio Bom

Da Redação

Dupla sertaneja Guilherme Henrique e Gabriel

A festa em comemoração aos 59 anos de emancipação política da cidade de Rio Bom, no norte do Paraná, começou nesta sexta-feira (28). Os eventos tiveram início às 14h, com a inauguração de obras, e a partir das 18h os moradores da cidade e de toda região contarão com uma praça de alimentação.

Até o domingo, 30 de abril, diversas atrações estão previstas na programação do evento, para comemorar o aniversário do município. O tradicional "churrasco no espeto de bambu", shows gratuitos e a corrida Pedestre 28 de abril são alguns deles.

- LEIA MAIS: Conheça as candidatas a rainha de Rio Bom; festa começa nesta sexta

Nesta sexta-feira (28), às 20 horas, 11 candidatas desfilarão para a escolha da rainha da festa. As concorrentes são: Kemely Dayanne de 17 anos, Izabel Oliveira, de 20 anos, Vitória Caroline, de 20 anos, Maria Regina, de 18 anos, Stheffany Kauany, de 17 anos, Emília Vitíria, de 19 anos, Natália Gabriela, de 15 anos, Bhárbara Rocha, de 18 anos, Evelin Lemes, de 15 anos,Maria Eduarda de 17 anos e Loiany Bianca, de 18 anos.





Confira a programação completa:

Dia 28 de abril - sexta-feira

14h - Inaugurações de obras;

18h - Abertura da praça de alimentação;

20h - Concurso Rainha da Festa.

22h30 - Show com o Grupo de pagode As Cores do Samba;

00:30 - Show com a dupla Guilherme Henrique e Gabriel.

Dia 29 de abril - sábado

11h - Abertura da praça de alimentação,

19h30 - Missa de Ação de Graças ao 59º Aniversário de Rio Bom,

21h30 - Show com Maciel Duarte e banda,

00h30 - Show com Carreiro e Capataz.

Dia 30 de abril - domingo

08h - Tradicional Corrida Pedestre 28 de abril;

10h Abertura da praça de alimentação,

11h - Roda de viola com Nor da Viola e violeiros da região;

16h - Show com Ivan Sanfoneiro;

18h - Show com Faber Evaristo;

21h30 - Show com Rafa Carraro;

00h - Show com Adson e Alana.

