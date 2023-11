Grupo Raça Negra agita a segunda noite da 19ª Expovale

Milhares de espectadores se reuniram para prestigiar a performance do Raça Negra

No segundo dia da 19ª Exposição Agropecuária e Industrial de Ivaiporã (Expovale), a atração da noite foi o grupo Raça Negra. Eles subiram ao palco da Arena, por volta das 23 horas, de quarta-feira (15). Milhares de espectadores se reuniram para prestigiar a performance do grupo repleto de sucessos que atravessaram décadas e continuam conquistando corações.

A plateia, animada, cantou em coro sucessos como “Cheia de Manias”, “É Tarde Demais” e “Cigana”. O vocalista Luiz Carlos comentou a satisfação com o show em Ivaiporã e ainda agradeceu ao prefeito Carlos Gil e ao vice-prefeito Marcelo Reis pelo convite e enalteceu o comprometimento dos organizadores em promover um evento de alto nível.

Também não deixou de parabenizar a participação do público da cidade e da região. Disse ainda que sempre que o grupo vem ao Paraná é sempre muito bem recebido. “Gostamos de fazer as pessoas felizes o que é o mais importante. É isso que a gente quer passar e eles entendem essa mensagem”, enfatizou Luiz Carlos.

A Expovale um dos principais eventos do Vale do Ivaí, após longo período, a exposição foi retomada neste ano, e tem como objetivo promover o agronegócio e a indústria regional. Além dos shows, o evento conta com exposições de animais, palestras, feira de negócios e diversas atividades para o público em geral.

O evento continua com uma programação diversificada e promete mais momentos de entretenimento e diversão para os visitantes.

Nesta quinta-feira (16) sobem ao palco principal do Parque de Exposição de Ivaiporã, a dupla Jorge e Mateus, um dos nomes mais populares no cenário da música sertaneja no Brasil.

