Grupo invade bar para roubo, no centro de Jandaia do Sul

Imagem Ilustrativa - Um dos assaltantes estaria com uma arma de fogo

Um assalto foi registrado num bar, localizado no centro de Jandaia do Sul, na manhã de domingo de Natal (25). O que chama a atenção é que os assaltantes estavam em quatro, todos com camisetas cobrindo a cabeça, um deles com uma arma de fogo. Porém, o bar estava vazio e a única vítima foi o dono do local, que perdeu a carteira e o celular.

Segundo relato da vítima, ele já havia percebido os homens antes mesmo do assalto ocorrer. Eles estariam em um veículo, um Fiat Palio, cinza, e chamaram a atenção do dono do bar ao passarem diversas vezes na frente do bar. Em dado momento, o carro parou e três homens desceram e anunciaram o roubo, levaram os objetos e fugiram, rapidamente.

Equipes do plantão da Polícia Militar ainda realizaram patrulhamentos, mas não localizaram os suspeitos. Algumas pessoas teriam visto um carro com as mesmas características e uma testemunha informou que viu um carro com quatro homens, num posto de combustíveis, abastecendo. A polícia tentaria verificar as informações em busca de possíveis imagens que permitam identificar o veículo ou algum dos ocupantes.

