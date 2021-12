Da Redação

Grupo de teatro faz a abertura de Natal em Jardim Alegre

Apresentando o espetáculo “Um Novo Natal” pelo grupo Arte Encenada, a Prefeitura de Jardim Alegre, através da Secretaria de Educação abriu as festividades de Natal na Praça da Paróquia Nossa Senhora do Rocio.

O evento contou ainda com apresentações das escolas municipais Dilson Teixeira Coelho e Emílio Ribas, Colégio Cívico Militar Anita Garibaldi, Fanfarra Municipal, Coral do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Crianças e Idosos.

O espetáculo do Arte Encenada, levou a mensagem aos jardim-alegrenses, de que mesmo com a pandemia e as diversas dificuldades enfrentadas neste ano, é possível acreditar na magia no do Natal. Ainda durante o espetáculo, aconteceu o acendimento das ornamentações de natal e de algumas ruas da cidade.

Segundo o prefeito Furlan, o intuito do evento natalino foi resgatar a magia do natal na vida das crianças. “A gente estava muito apreensivo por causa da pandemia. Até pretendíamos fazer uma programação maior, mas precisamos ter responsabilidade e por isso fizemos uma abertura simbólica. Foi algo muito simples, mas que agradou quem compareceu. A nossa mensagem é que Cristo renasça no coração de cada um para enfrentar essa pandemia”, disse Furlan.

Para os próximos dias, o lago municipal também receberá decoração de natal. Veja:

