Grupo de adolescentes furta dois cavalos em Ivaiporã

Vizinho avisou o proprietário sobre o crime na Vila Nova Porã; PM fez buscas, mas ninguém foi detido

Dois cavalos foram furtados de um curral na tarde de segunda-feira (19), na Vila Nova Porã, no município de Ivaiporã. Segundo testemunhas que presenciaram a ação, o crime foi cometido por um grupo composto por quatro adolescentes.

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O proprietário dos animais foi alertado por um vizinho sobre o ocorrido, que aconteceu por volta das 16h, nas proximidades de uma residência na Avenida Piauí. Os animais levados pelos suspeitos são um cavalo da raça Mangalarga Paulista, de pelagem marrom escura, e um potro marrom claro.

A Polícia Militar foi acionada e realizou patrulhamento pelas imediações utilizando as características dos jovens repassadas pelas testemunhas. Apesar das buscas, os suspeitos não foram localizados e os animais não foram recuperados. O caso foi devidamente registrado e encaminhado para investigação da Polícia Civil.