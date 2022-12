Grupo de 71 pessoas da região faz bolão da 'Mega da Virada'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Prêmio está acumulado em R$500 milhões

Quem não sonha em ganhar o prêmio da Mega da Virada, que está acumulado em R$ 500 milhões, e será sorteado neste sábado (31)? E os planos? São muitos, e incluem viagens, compras, filantropia e por aí vai. Para aumentar as chances de acertar os números e levar todo esse dinheiro, algumas pessoas se juntam e formam os tradicionais bolões.

continua após publicidade .

Um grupo de 71 apostadores, que inclui a advogada apucaranense Larissa Kassem Gregório, comprou 160 cotas, sendo que cada uma custou R$13,50, e arrecadou mais de R$3 mil. "Todos os anos o pessoal do escritório organiza e neste ano foi o que mais teve adesão. Todos os anos participo. Desta vez, comprei quatro cotas. Estou bastante confiante e se caso eu ganhar, vou mostrar o mundo todo para meu filho Arthur. Quero que ele conheça cada canto", observa a advogada.

-LEIA MAIS: Saiba como aumentar as chances de ganhar na Mega da Virada

continua após publicidade .

A servidora pública Ana Maria da Silva Almeida, de Novo Itacolomi, sempre entra em bolões, sejam eles do trabalho ou da família. Neste ano, ela participou do tradicional bolão dos funcionários da prefeitura, quando 43 pessoas entraram e investiram R$10 cada. "Foram R$ 430 e fizemos um jogo de nove números, com 43 cotas, além de um jogo de sete números e inteiramos mais um pouco e fizemos mais um jogo de seis números", conta.

Ana Maria está confiante e acredita que a sorte está com ela e com os colegas. "Teve um ano que fizemos a quinta da Mega da Virada e cada um ganhou R$1.500. Vamos torcer. A gente não faz valores altos, mas mesmo assim, é um grande sonho poder ganhar esse dinheiro todo. Boa sorte para nós", completa.

A professora Bia Kawashima, de Arapongas, também está com fé no bolão que fez com os colegas de trabalho do Colégio Estadual Emílio de Menezes. "Foram 51 professores, diretores e funcionários (administrativo, serviços gerais, cozinha). Apostamos R$31,50 cada, sendo que arrecadamos cerca de R$1.606. Foram sete jogos de sete números. Estamos confiantes", conta.

Siga o TNOnline no Google News