Da Redação

Grávida tem sangramento após ser agredida pelo marido

Uma grávida de 5 meses ficou gravemente ferida e sofreu sangramento após ser agredida pelo marido na noite desta quarta-feira (26), por volta das 22h50, em Jandaia do Sul. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) , de Jandaia do Sul, acionou a equipe da Polícia Militar (PM) para ajudar a jovem, de 22 anos.

continua após publicidade .

A vítima contou aos policiais que o homem tentou enforcá-la e disse que iria jogá-la da ponte, que fica nas proximidades do Bairro Nova Jandaia. Logo após as agressões, o autor fugiu do local. A jovem disse à PM que pediu socorro e foi para casa de sua mãe.

Os socorristas do Samu encaminharam a vítima para o Hospital do Providência, apresentando um sangramento. Os policiais tentaram localizar o agressor, mas ainda não foi encontrado. O Boletim de Ocorrência foi encaminhado até a Delegacia da Polícia Civil.