Acidente ocorreu na noite de domingo (22), no sentido a Ribeirão Bonito. Apesar das dores e da suspeita de fratura também no cotovelo

Uma mulher grávida de oito meses fraturou a clavícula em uma colisão frontal registrada na noite de domingo (22), na PR-082, na área rural de Grandes Rios, no norte do Paraná. O acidente, ocorrido no trecho que segue em direção a Ribeirão Bonito, envolveu um Fiat Uno e uma Volkswagen Saveiro. Apesar do impacto, a filha da gestante, de apenas 5 anos, que também estava no carro, saiu ilesa.

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De acordo com relatos de amigos da família, a vítima ocupava o Uno ao lado do marido e da criança. No instante da batida, a gestante se apoiou no painel do veículo para proteger a barriga contra o impacto. Com a força da colisão, ela sofreu uma fratura na clavícula e apresentava suspeita de fratura também no cotovelo. Embora sentisse muitas dores, as informações médicas repassadas aos próximos indicavam que não havia risco de morte para a mulher nem complicações graves para o bebê. Na Saveiro envolvida na batida, o motorista viajava acompanhado da esposa.

Equipes de saúde de Grandes Rios prestaram os primeiros socorros e encaminharam os envolvidos de ambulância ao hospital. Quando a Polícia Militar chegou à rodovia para registrar a ocorrência, por volta das 22h, o resgate já estava em andamento e moradores locais haviam retirado os dois carros da pista, posicionando-os no acostamento.

Os policiais militares sinalizaram a rodovia e orientaram o fluxo de veículos por cerca de duas horas. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada para assumir o registro de trânsito, mas informou que precisaria enviar uma viatura de Rolândia devido à indisponibilidade de equipes na região. Mais tarde, o proprietário do Fiat Uno compareceu ao destacamento da PM e foi orientado a aguardar a chegada dos patrulheiros rodoviários para a liberação do automóvel. As causas da batida ainda dependem da conclusão do boletim oficial da PRE.

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As informações são do Blog do Berimbau.