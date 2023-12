Grávida apanha de mulher após se recusar a cheirar cocaína

Agressões teriam ocorrido por conta da vítima ter se negado a “cheirar pó” com a agressora.

Uma mulher, que está grávida, chamou a Polícia Militar (PM) na noite desta quinta-feira em Bom Sucesso (PR), na região Vale do Ivaí, após ser agredida por outra mulher e ficar com diversos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na Rua Antônio Saldanha Rodrigues, na região central da cidade.

Ainda, segundo o boletim de ocorrência registrado pela PM, as agressões teriam ocorrido por conta da vítima ter se negado a fazer uso de cocaína com a agressora. Após a recusa, as agressões aconteceram.

A vítima também começou a perder líquido amniótico, o que poderia indicar alguma complicação na gravidez. Os policiais encaminharam a mulher até o Hospital Municipal Dr. Kuriki Kanami para receber atendimento médico.

