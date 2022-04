Da Redação

Grave pneumonia: morte de garoto gera comoção na região

A morte de um menino de 7 anos causou comoção no município de Rio Branco do Ivaí. Carlos Eduardo da Silva Gomes, faleceu no último domingo (10), no Instituto Bom Jesus, em Ivaiporã, um dia após de ter sido encaminhado pela Secretaria de Saúde do município com quadro grave de pneumonia. O corpo do menino foi velado na Câmara Municipal e sepultado na manhã desta segunda-feira (11).

Segundo informações da Saúde de Rio Branco do Ivaí, a primeira consulta do garoto foi feita na última sexta-feira (08). No dia seguinte, com o surgimento de sintomas agudos, a família retornou ao serviço de saúde e ele foi encaminhado por volta das 15 horas para o hospital de referência, em Ivaiporã, onde foi internado e entubado, mas não resistiu e faleceu na manhã de domingo.

O médico Henrique Rosada, que encaminhou a criança para internamento em Ivaiporã, classificou a evolução do quadro como atípica. “Nunca vi isso antes, é muito incomum”, afirma. Segundo ele, a Saúde de Rio Branco do Ivaí ainda está analisando prontuários da criança, mas incialmente, o menino não teria comorbidades.

