Grave acidente provoca duas mortes na PR-466, em Jardim Alegre

Da Redação

Frente do Gol ficou completamente destruída após a batida

Um gravíssimo acidente entre dois carros foi registrado na região da Placa Luar, trevo de Jardim Alegre, no Vale do Ivaí, que é o entroncamento que dá acesso às cidades de Lunardelli e Lidianópolis. Duas pessoas morreram no local. A colisão ocorreu na noite desta quinta-feira (13), por volta das 20h.

De acordo com testemunhas, a batida envolveu um VW Gol, com placas de Maringá, onde três ocupantes sofreram ferimentos leves. O outro veículo é um Ford Fiesta, com placas de Tijucas do Sul, em que duas pessoas não resistiram e morreram no local, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local para socorrer as vítimas do Gol. Duas foram encaminhadas ao Maternidade e outra foi levada ao hospital Bom Jesus, de Ivaiporã.

Pelas imagens, é possível ver que a frente do Gol ficou completamente destruída após a batida frontal. A causa ainda será apurada pela PRE.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado. A identificação das vítimas que morreram ainda não foram informadas.

