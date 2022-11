Grave acidente é registrado na Rodovia do Milho

Da Redação

Samu se deslocou ao local para socorrer as vítimas

Um gravíssimo acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (9), na Rodovia do Milho, na PR-170, entre Novo Itacolomi e o Distrito de Sete de Maio, de Cambira, no Vale do Ivaí. A colisão envolveu dois veículos.

O Siate do Corpo de Bombeiros e o Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local para o socorro das vítimas. A princípio houve óbito no local. A ocorrência está em andamento e ainda não foi informada a quantidade de feridos.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também foi acionada para prestar apoio no local. Devido ao acidente, há relatos que o congestionamento é grande na rodovia, que está interditada.

As causas da batida estão sendo apuradas.

fonte: Reprodução A colisão envolveu dois veículos

Reportagem em atualização

