Grave acidente é registrado na BR-376 em Cambira

Um acidente envolvendo três veículos foi registrado na noite desta sexta-feira (28) no km 227 da BR-376, entre Cambira e Apucarana, no norte do Paraná.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram ao local prestar socorro às vítimas. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 20h40.

Segundo informações preliminares, três pessoas sofreram ferimentos considerados graves.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi ao local para prestar apoio no acidente e apura as causas. A ocorrência está em andamento.

Reportagem em atualização

