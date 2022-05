Grave acidente é registrado em Bom Sucesso e deixa feridos

Da Redação

Um grave acidente foi registrado em Bom Sucesso, no Vale do Ivaí, na tarde desta quarta-feira (18). A colisão envolveu um Gol com placas de Cambira e um caminhão de Água Claro -MS. Duas pessoas ficaram feridas. Agentes da Defesa Civil de Jandaia do Sul e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados.

Conforme os socorristas, dois homens que estavam no Gol ficaram feridos, um deles ficou preso nas ferragens e foi levado para o Hospital da Providência, com ferimentos moderados. O outro sofreu ferimentos leves.

O acidente aconteceu por volta das 14h30 na saída para Itambé.

