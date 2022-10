Grave acidente deixa dois mortos e quatro feridos na PR-082

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um gravíssimo acidente foi registrado no início da noite desta quarta-feira (5), em São João do Ivaí, próximo ao Chalé, no km 165 da PR-082. Quatro pessoas ficaram feridas e duas entraram em óbito.

continua após publicidade .

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí foram ao local para socorrer as vítimas. Cinco veículos se envolveram no acidente, incluindo dois caminhões. O Corpo de Bombeiros também foi ao local para retirar as vítimas que ficaram presas às ferragens.

-LEIA MAIS: Dois ficam feridos após tentativa de ultrapassagem na PR-082

continua após publicidade .

De acordo com o Sargento Rildo Valensola, da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), quatro veículos estavam seguindo no mesmo sentido quando o primeiro deles, um Fiat Uno, colidiu com uma carreta, que seguia pelo sentido contrário. Em seguida, foi criando um engavetamento. Chovia no momento do acidente.

Os ocupantes do Uno, de 52 e 47 anos, não resistiram e morreram no local. Eles seriam moradores de São João do Ivaí. O condutor da carreta foi socorrido em estado grave para um hospital pelo Samu, conforme a PRE.

fonte: Reprodução/Blog do Berimbau Ocupantes do Fiat Uno morreram no local

continua após publicidade .

A Perícia e o Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana também foram acionados.

A carga de óleo vegetal da carreta ficou espalhada pela pista, segundo os bombeiros, que informaram que devem ficar até a madrugada para a remoção do óleo.

Siga o TNOnline no Google News