Granja de frangos é alvo de furto no distrito de Porto Ubá

Um granja no Sítio do Bosque no distrito de Porto Ubá, em Lidianópolis foi alvo de furto na madrugada de sexta-feira (3). Um galpão foi invadido e o ladrão levou diversos frangos.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o caseiro relatou que pela manhã quando foi tratar das aves, percebeu que a tela lateral da granja havia sido arrombada. Ele não soube precisar a quantia de frangos que foram levados.

Disse ainda que não foi a primeira vez que acontece furto na granja da propriedade, e não tinha nenhuma informação de suspeitos.