Granizo atinge região e surpreende motoristas em Mauá da Serra; veja

De acordo com moradores de Mauá, a chuva, que teve início por volta das 18h15, durou cerca de 30 minutos

Uma chuva com bastante granizo foi registrada na noite desta segunda-feira (17), em Mauá da Serra, norte do Paraná. Moradores da região e motoristas registraram em vídeo a surpreendente quantidade de granizo que se acumulou em estradas e pontos da cidade. Assista o vídeo abaixo.

De acordo com moradores do município, a chuva, que teve início por volta das 18h15, durou cerca de 30 minutos, que foi o bastante para acumular bastante granizo nas regiões da PR-445, PR-272, nos bairros próximo à Vila Maria, além do Bairro dos França, na cidade de Ortigueira.

Alguns motoristas pararam na rodovia e desceram para registrar imagens do estado em que a pista ficou. "Falar para vocês, não acreditam numa coisa dessa. Agora piazada, aqui em Mauá da Serra, olha o tanto de pedra que teve, meu Jesus amado", disse um morador, espantado com os granizos.

Outras cidades da região também registraram chuva com granizo.

Apesar do gelo na pista, nenhum acidente foi registrado até o momento.

