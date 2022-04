Da Redação

Grandes Rios registra boletim após danos em obra de calçamento

Nesta quinta-feira (31), a Prefeitura do município de Grandes Rios, sob a gestão do prefeito Antônio Ribeiro e vice-prefeito "Renato do Bar", procurou a Polícia Militar e Polícia Civil, para registrar um boletim de ocorrência.

A Prefeitura solicitou uma investigação com o objetivo de identificar o motorista que provocou danos em uma obra de pavimentação com pedras irregulares entre a Ponte do Rio Branco, sentido Distrito de Flórida do Ivaí até a cidade de Grandes Rios.

Segundo informações, a via rural encontra-se interditada e com desvio, mas a pessoa insistiu em passar pelo local, com um veículo, e promoveu danos em um trecho do calçamento que ainda estava em edificação.



Com o dia chuvoso, os danos foram consideráveis e o calçamento terá que ser refeito. Segundo a prefeitura, a pavimentação do trecho é um sonho da comunidade que está sendo realizado, mas é preciso que todos tenham consciência, pois no local estão sendo investidos recursos públicos, até por este motivo, foi registrado o boletim com pedido de providências.





