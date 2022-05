Grandes Rios endurece medidas de combate à dengue

Da Redação

A prefeitura de Grandes Rios endureceu as medidas de combate ao mosquito transmissor da dengue, na tentativa de frear o avanço do vírus no município. Último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) na terça-feira (3) trouxe 28 confirmações da doença na cidade.

Diversas ações vêm sendo desenvolvidas, entre as principais o coordenador de endemias do município Claudinei Aparecido Miguel, o Nei, destaca os mutirões de limpeza para eliminar criadouros, busca ativa nos locais onde há notificação, instalação de telas na em canos e aplicação de UBV leve, o popular 'fumacê' em locais com maior infestação do mosquito Aedes Aegypti.

Além disso, o setor de endemias colocou banners e faixas em pontos estratégicos da cidade com informações sobre como combater o mosquito que também transmite os vírus chikungunya e zika.

"Estamos fazendo corpo a corpo com a população, com distribuição de folders à toda comunidade, inclusive nas igrejas para serem lidos no fim da missa e cultos religiosos", afirma Nei.

fonte: divulgação/prefeitura de grandes rios

INFORME EPIDEMIOLÓGICO

Informe epidemiológico divulgado nesta terça-feira (3) pela Secretaria Estadual da Saúde do Paraná (Sesa-PR) confirmou que Grandes Rios entrou em situação de epidemia de dengue. O relatório trouxe 28 casos confirmados da doença no município que tem um total de 50 notificações, sendo 19 casos descartados e 3 suspeitos.

Outros dois municípios da 16ª Regional de Saúde permanecem em situação de epidemia: Arapongas com 1.373 casos confirmados, 331 sendo apurados e 1 morte, e Marumbi com 508 confirmações e 78 casos em investigação. Faxinal permanece em alerta com 37 casos confirmados e 32 em apuração. No geral, os casos na área da 16ª RS avançaram. Em apenas uma semana foram confirmados mais 303 casos da doença, somando um total de 2.046 confirmações e 656 casos suspeitos.

O relatório divulgado nesta terça também confirma casos em Apucarana (33), Bom Sucesso (17), Borrazópolis (8), Califórnia (1), Jandaia do Sul (10), Kaloré (7), Marilândia do Sul (13), Mauá da Serra (3), Sabáudia (6) e São Pedro do Ivaí (2). Cambira, Novo Itacolomi e Rio Bom são os municípios que não têm casos confirmados.

Na 22ª Regional de Saúde, Lunardelli continua em epidemia com 170 casos confirmados e 39 suspeitos.