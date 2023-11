Governo firma parceria para projeto de reforma do Cisvir em Apucarana

A reforma do prédio do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), com sede em Apucarana, integra pacote de investimentos formalizado nesta segunda-feira (20) entre as Secretarias de Estado da Saúde (Sesa) e da Fazenda (Sefa) e a empresa Landis+Gyr do Brasil. O Termo de Reinvestimento l pelo programa Paraná Competitivo, no valor de R$ 1,3 milhão, será destinado a elaboração de projetos de obras da saúde. A concretização das obras será realizada com outros recursos (próprios ou convênios).

Os projetos contemplam, além da reforma do prédio onde funciona o Cisvir, em Apucarana; Ambulatórios Médicos de Especialidades (AME) Tipo III de Goioerê e Pitanga; novas maternidades nos municípios de Reserva e Bela Vista do Paraíso e a reforma do prédio próprio da Sesa, localizado no Centro de Curitiba, onde funcionam a Central de Transplantes (CET) e o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE).

“Somos um governo que tem vários braços, e este projeto faz parte de um conjunto de ações para garantir melhorias e dar mais dignidade para as pessoas, fazendo com que elas não precisem se deslocar por horas para realizar um exame ou fazer um acompanhamento médico”, disse o vice-governador Darci Piana.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, explicou que esses projetos serão utilizados futuramente como base para outras regiões. “Essas obras são muito importantes para atender de forma microrregional, e esses municípios receberão esses pilotos. Logo queremos levar para outros municípios. Esse já era um compromisso e agora estamos formalizando para regionalizar ainda mais a saúde do Paraná”, disse.

Com o reinvestimento realizado por empresas enquadradas no programa de incentivo fiscal do Estado, a Sesa garante mais agilidade na elaboração dos projetos, considerando que estes escritórios possuem experiência com projetos e obras na área da saúde. Após a entrega dos projetos, serão realizados convênios e licitações para dar início a execução das obras.

CISVIR

O projeto da nova obra contempla uma nova área de 900 m² e conta com 13 novos consultórios que possibilitarão mais de nove mil atendimentos a mais por mês, implementação de um centro cirúrgico com duas salas cirúrgicas e toda infraestrutura necessária para ampliar o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) na Região.

PARANÁ COMPETITIVO – Ao participar do Paraná Competitivo, cujo objetivo central é atrair investimentos para o Estado, as empresas assumem o compromisso de reinvestir parte dos incentivos fiscais recebidos em ações de cunho social gerenciadas pelo governo. Há duas opções para cumprimento dessa obrigação: mediante depósito na conta corrente do programa, para redistribuição a fundos específicos na forma da legislação, e mediante realização de projetos em ações sociais, ou no desenvolvimento do esporte, da cultura ou da saúde, em conformidade com os programas gerenciais do Estado.

LANDIS+GYR – Por mais de 125 anos, a Landis+Gyr lidera soluções de gerenciamento de energia, oferecendo infraestrutura avançada e tecnologias para redes inteligentes. Seu portfólio ajuda empresas de serviços públicos a aprimorar operações, proteger ativos e reduzir custos, priorizando qualidade, confiabilidade e inovação. Desde 1896, a Landis+Gyr é pioneira em sistemas de medição inteligente, fornecendo soluções adaptadas aos desafios específicos de cada cliente.

“Estamos felizes em formar mais essa parceria. Nossa empresa tem o perfil de atuar bastante com a sociedade, e estes projetos têm uma relação muito grande com o que já fazemos e agora contribuindo com a Sesa ficou melhor ainda”, disse Edinaldo Sousa Pinto, diretor financeiro e tributário da Landis+Gyr, que participou da assinatura.

