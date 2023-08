Governo Federal encaminha R$ 840 mil ao Cisvir

O Consórcio Intermunicipal de Saúde de Apucarana e Região (Cisvir) recebeu, nesta quinta-feira (24), o repasse de R$840 mil destinados ao custeio de serviços. O recurso foi liberado com intermediação da deputada federal Gleisi Hoffmann, em parceria com o deputado estadual Arilson Chiorato.

A liberação foi oficializada em evento pela manhã no Cisvir, com a presença de Chiorato, acompanhado do superintendente do Ministério da Saúde no Paraná, Luiz Armando Erthal. Do ato participaram o presidente do consórcio de saúde, o prefeito de Mauá da Serra, Hermes Wicthoff, e o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, além de outros prefeitos de municípios que integram o Cisvir.

No ato, Junior da Femac disse que os municípios atravessam um momento difícil e desafiador, notadamente, em função da queda de receita. “Nós prefeitos agradecemos o deputado Arilson Chiorato, por atuar na liberação deste recurso e trazer o superintende do Ministério da Saúde no Paraná para expor os programas e ações previstas em favor dos municípios e do nosso consórcio de saúde”, disse o prefeito de Apucarana.

O presidente do Cisvir, Hermes Wicthoff, lembrou que esteve em Brasília para reivindicar recursos para o Cisvir. “Fui muito bem recebido no Ministério da Saúde e a verba foi liberada em menos de 30 dias. Estamos enfrentando um ano muito complicado com queda de arrecadação e este aporte vai nos ajudar, mas precisamos de mais apoio financeiro neste momento”, frisou o prefeito de Mauá da Serra.

O deputado Arilson Chiorato disse que é muito bom estar em casa e poder liberar recursos ao consórcio regional de saúde. “Estou acompanhado do superintendente do Ministério da Saúde no Paraná, Luiz Armando Erthal, que apresenta novidades, investimentos, programas e o suporte do Governo Federal para o setor”, anunciou Chiorato. Ele explicou aos prefeitos do Vale do Ivaí que muitas demandas podem ser resolvidas pelos municípios na superintendência do Ministério da Saúde, em Curitiba.

Luis Armando Erthal disse aos prefeitos que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, recentemente, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que é composto de nove grandes eixos. “Desse total, quatro eixos estão diretamente ligados à saúde, com investimentos de R$1,7 trilhões”, revelou Erthal.

