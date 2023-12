Governo estadual libera R$ 26 milhões para obras de asfalto no Vale

O Governo do Paraná liberou nesta terça-feira (5) quase R$ 26 milhões para cinco municípios do Vale do Ivaí. Os recursos são provenientes do programa Asfalto Novo, Vida Nova e fazem parte de um pacote de R$ 47,6 milhões com contratos assinados pelo governador Ratinho Junior para 12 municípios. Do Vale do Ivaí serão beneficiados Grandes Rios, Bom Sucesso, Kaloré, Rio Branco do Ivaí e Marumbi. Também foram assinados contratos com Prado Ferreira, Santa Inês, Santana do Itararé, Quarto Centenário, Braganey, Atalaia e São Jorge do Ivaí.

Em contrapartida, as prefeituras vão aportar R$ 3.208.545,75, totalizando R$ 50.837.749,54 de investimentos em pavimentação e outras melhorias. Os montantes são de transferência voluntária, modalidade de repasse em que os municípios não precisam devolver o dinheiro ao Estado. Os recursos são liberados pela Secretaria de Estado das Cidades (Secid).

“Estamos atendendo todo os municípios de até 7 mil habitantes nessa primeira fase do Asfalto Novo, Vida Nova, mas logo vamos entrar nas liberações da segunda fase. São cerca de 200 cidades programadas para receber 100% de pavimentação em todas as ruas da parte urbana, com iluminação de LED, galeria pluvial e calçada. É o maior programa de asfalto do Brasil”, comentou o governador.

Lançado em abril, a primeira etapa do Asfalto Novo, Vida Nova contempla municípios de até 7 mil habitantes. São 146 municípios com a assinatura do convênio para pavimentação e 104 para iluminação pública. Nesta primeira etapa, o programa melhora a vida de 715 mil paranaenses.

Os investimentos chegam a R$ 664 milhões, do Tesouro Estadual e da Assembleia Legislativa do Paraná, que devolveu sobras do orçamento para que o Estado investisse em pavimentação de ruas. Desse total, R$ 600 milhões foram destinados à pavimentação de vias urbanas e R$ 64 milhões para iluminação. Em situações especiais, quando a necessidade de recursos ultrapassou o limite do programa, houve contrapartidas municipais.

Em novembro, Ratinho Junior lançou a segunda etapa do programa, que envolve investimento de R$ 132 milhões e vai contemplar 38 municípios, de 7 mil a 12 mil habitantes, para que cheguem a 100% de pavimentação nas vias urbanas, além da troca de luminárias convencionais por sistemas LED, mais eficientes e econômicas. Serão R$ 98,49 milhões para pavimentação e R$ 33,65 milhões para iluminação. Após essa fase, outros 43 municípios vão receber recursos do programa.

“A entrega desses quase R$ 50 milhões mostra que nosso planejamento está dando certo. Lembrando que esse R$ 50 milhões ainda são da primeira fase do programa que está mudando a realidade dos pequenos municípios. A segunda fase, de municípios de 7 mil a 12 mil habitantes, já começou com a primeira de 38 prefeituras já entregando os projetos executivos”, disse o secretário estadual das Cidades, Eduardo Pimentel, que também assinou as liberações.

GRANDES RIOS – Grandes Rios, no Vale do Ivaí, vai investir R$ 5,7 milhões para asfaltamento e iluminação pública em LED. Como contrapartida, o Poder Executivo Municipal vai entrar com R$ 113 mil para a iluminação. O prefeito Antônio Ribeiro da Silva lembrou que o último pacote de pavimentação no município aconteceu há 12 anos. “Essas obras vão favorecer muito a população. Um município pequeno como o nosso é muito carente. Sem essa ajuda, jamais teríamos condições de fazer isso”, afirmou.

BOM SUCESSO – Com 6.583 habitantes, Bom Sucesso, também no Noroeste, recebeu R$ 3,6 milhões do Governo do Estado para pavimentação sem contrapartida municipal. Para iluminação em LED, o município vai investir R$ 1,1 milhão, sendo R$ 333 mil de contrapartida da prefeitura.

O montante será aplicado em obras no parque industrial e bairro mais distantes do centro de Bom Sucesso, segundo o prefeito Raimundo Severiano de Almeida Junior, o Raimundinho. “Bom Sucesso vai ficar 100% asfaltada após mais de 65 anos de emancipação”, destacou.

KALORÉ – Outro município do Noroeste, Kaloré recebeu do Governo do Estado R$ 4,2 milhões para pavimentação asfáltica e mais R$ 354 mil para iluminação pública em LED. De acordo com o prefeito Edmilson Luis Stencel, o montante será aplicado em ruas do perímetro urbano e no distrito de Juciara. “Agora a cidade não vai ficar com um palmo sem asfalto e sem um poste sem iluminação LED”, destacou

RIO BRANCO DO IVAÍ – Com 3,8 mil habitantes, Rio Branco do Ivaí, mais um município da região Norte Central, vai receber R$ 5 milhões do Estado e contará com mais R$ 150 mil de contrapartida do município para pavimentação de vias urbanas, além de R$ 385 mil do Tesouro do Estado para troca de iluminação convencional para LED.

O prefeito Pedro Taborda Desplanches explicou que até a chegada do programa a cidade praticamente não tinha nenhuma rua pavimentada além da avenida principal, que na verdade é uma rodovia. “Com esse recurso do Governo vamos praticamente sanar o problema de pavimentação da nossa cidade”, destacou.

MARUMBI – O Vale do Ivaí foi contemplado com mais R$ 5,7 milhões em recursos para pavimentação de vias urbanas e iluminação de LED em Marumbi. Em contrapartida, o município entra com R$ 274 mil para pavimentação e R$ 19 mil para iluminação. O recurso vai asfaltar as ruas ainda não pavimentadas da cidade, em especial no parque industrial. “O asfalto vai ajudar muito porque estamos com um projeto de desenvolvimento dessa área para atrair novas empresas”, destacou prefeito Adhemar Francisco Rejani.

