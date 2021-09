Governo entrega Kits de robótica no Vale do Ivaí

Da Redação

O secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, esteve nesta quinta-feira (23) em Pitanga e Ivaiporã, onde fez a entrega de kits educacionais de robótica para atender às necessidades das escolas estaduais. Mesmo procedimento será feito nesta sexta-feira (24) em Apucarana.

Acompanha o secretário o diretor-geral da Secretaria de Estado da Educação e Esporte, Vinícius Neiva. No total, serão beneficiados com esses kits 16 municípios da região. A iniciativa faz parte do programa Robótica Paraná, lançado pelo governo do Estado no final de agosto deste ano. O investimento total neste programa no Estado será de R$ 9,1 milhões. A estimativa é que, nesta primeira fase do projeto, cerca de 10 mil alunos sejam beneficiados.

O conteúdo do programa engloba programação de robótica básica, automação, conceitos de IoT (internet das coisas) e domótica – área relativa à integração de mecanismos tecnológicos em uma residência. Em Ivaiporã, o secretário foi recebido pelo prefeito Luiz Carlos Gil (PSD) e secretariado, professores e diretores de escolas, além dos deputados federal Sérgio Souza (MDB) e Artagão Junior (PSB).

Segundo Guto Silva, o que o governo do Estado pretende com a distribuição desses kits de robótica é preparar os alunos para o mercado futuro. “O que nós estamos dando aqui é a oportunidade para que nossos jovens e crianças tenham condições de competir daqui dez ou vinte anos”, disse. “Se a nova profissão é informática e tecnologia, porque nossos alunos aqui de Ivaiporã não podem ter acesso aos elementos da robótica e da programação?”, questionou.

O prefeito Luiz Carlos Gil agradeceu ao secretário e ao governador Ratinho Junior pelo apoio dado ao ensino de Ivaiporã na área de tecnologia e por outros investimentos na educação, principalmente no período da pandemia. “Nossos professores pegaram uma bucha danada para conduzir o ensino neste período de pandemia, mas tiveram as boas respostas do governo do Estado na educação e tenho certeza de que com muita união e com a força dos nossos professores vamos superar esse momento difícil e voltar a ter educação de qualidade”, afirmou.

O deputado Sérgio Souza destacou que o governo Ratinho Junior tem olhado de forma diferenciada o Vale do Ivaí. “O Vale do Ivaí entrou definitivamente na rota de investimentos do governo do Estado, aliás, não somente o Vale como toda a região central. São regiões que foram deixadas de lado por muitos governadores, mas que hoje recebem uma atenção especial”, afirmou.