Da Redação

Governo entrega dois carros 0km para saúde de Cambira

Na manhã desta quinta-feira (27), o Prefeito em exercício da cidade de Cambira, Fábio José Ferreira, conhecido como Fabinho da Ambulância, acompanhado pelo Prefeito licenciado, Toledo, estiveram reunidos com o Governador do Estado do Paraná, Carlo Massa Ratinho Júnior, em cerimônia, para anunciar os investimentos que serão feitos em Apucarana e região, incluindo o município de Cambira.

Entre as liberações que foram anunciadas, nesta manhã, estão as verbas da Secretaria de Estado da Saúde (SESA). Os recursos envolvem reformas e construção de unidades básicas, transporte sanitário e equipamentos para a atenção primária, além da entrega de 63 automóveis para a 16ª Regional de Saúde, que serão utilizados na Estratégia Saúde da Família. Cambira, particularmente, foi contemplada com 02 carros 0 km, modelo Gol, avaliado em R$ 34.500, cada, e mais R$ 380 mil para a saúde pública.

Além dos já citados, estavam presentes também a Secretária de Saúde, Ana Lúcia, a Secretária de Assistência Social, Vanessa Marques, o Presidente da Câmara, Cleber Alexandre Torres e os vereadores José Kleber Martins e Rodrigo Rodrigues. Além do Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, o Prefeito de Apucarana, Junior da Femac, e outros prefeitos que compõe a 16° Regional de Saúde. A solenidade foi realizada na sede do 10º Batalhão da Polícia Militar.