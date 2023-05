Governo do Paraná promove transformação urbana em Borrazópolis

Da Redação

Borrazópolis tem outro projeto de pavimentação

Quem passa pela Rua Amazonas, em Borrazópolis, no Vale do Ivaí, constata a transformação promovida pela parceria entre o Governo do Estado e os pequenos municípios paranaenses. A pavimentação realizada com o investimento de R$ 3.331.747,55 autorizados pela Secretaria das Cidades (Secid), via Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios (SFM), em novembro de 2022.

“Cinco meses depois, a realidade é outra. No lugar de buracos, o que a população encontra é uma obra de qualidade de pavimento, conforto e mais segurança para ir e vir”, afirmou o secretário Eduardo Pimentel.

O prefeito Dalton Fernandes Moreira destacou a importância da participação do Estado para tornar a obra realidade. “O asfalto estava muito desgastado e, com o apoio do Governo e da Secretaria das Cidades, estamos transformando nossas ruas, com pavimento de qualidade”, disse.

Os recursos liberados permitem a pavimentação de trechos de outras ruas na cidade, como a Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Sergipe, Território do Guaporé, Espírito Santo, Maranhão, Guanabara, César Maranezze Senna, Território do Acre, Paraíba, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rua da Independência.

Borrazópolis tem outro projeto de pavimentação que recebeu o apoio da Secid, com a liberação do edital de homologação entregue em maio do ano passado. Nessa ação, o investimento é de R$ 1.619.492,79. A autorização aconteceu via Programa de Transferência Voluntária da Secid, quando o município fica liberado de devolver os recursos. Foram recapeados trechos de diversas vias: Avenida Brasil, Território do Guaporé, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal, São Paulo, Pará, Rua Projetada B e Rua Projetada D.

A participação direta do Governo do Estado nas obras de desenvolvimento urbano de Borrazópolis atende demandas de outros setores. Além de obras e aquisições já concluídas desde janeiro de 2019, o município promove a reforma de escola municipal da Rua Rio Grande do Norte, no Centro (R$ 770.554,64, via SFM), e a revitalização da Praça da Igreja Matriz, com drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas em concreto, alvenarias, cobertura, esquadrias, acessórios e espelhos, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, revestimentos e pinturas, calçadas em concreto intertravado e pavimento asfáltico (R$ 420.706,42, via SFM).

Há, ainda, a aplicação de R$ 628.749,00 (via SFM) para a reforma e ampliação, já com cronograma de execução, da quadra de esportes da Avenida José Naline, com quadra poliesportiva com cobertura metálica, arquibancada, banheiro masculino e feminino, além da aquisição com recursos do Programa de Transferência Voluntária de uma Pick Up (R$ 107.083,33), um automóvel hatch (R$ 90.013,33) e de um rolo compactador (R$ 711.666,67).





Fonte: Agência Estadual de Notícias.

