Governo do Estado entrega ônibus escolares para 16 municípios da região

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), entregou nesta quarta-feira (4) 221 novos ônibus destinados ao transporte escolar. Com investimento de R$ 94 milhões, os veículos vão beneficiar estudantes das redes estadual e municipais de 172 municípios do Estado. A cerimônia de entrega aconteceu no Parque da Ciência Newton Freire Maia, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Dezesseis municípios da região foram beneficiados neste lote.

Para região foram entregues veículos para: Arapongas, Arapuã, Bom Sucesso, Borrazópolis, Cambira, Cruzmaltina, Grandes Rios, Jandaia do Sul, Jardim Alegre, Kaloré, Lunardelli, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rosário do Ivaí e Sabáudia.

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“Essa é mais uma grande entrega. Esses ônibus estão dentro de um pacote de 687 que foram adquiridos neste ano e que dividimos em vários lotes destinados a todo o Estado”, explicou o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Ao todo, os mais de 600 veículos vão contemplar 340 municípios, com investimentos que ultrapassam os R$ 296 milhões. “O objetivo é oferecer um transporte escolar cada vez mais seguro, com qualidade e com acessibilidade para atender também alunos com deficiência motora ou outras necessidades especiais”, acrescentou.

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Os veículos seguem padrões nacionais de segurança e qualidade, contando com cintos em todos os assentos e dispositivo de poltrona móvel para estudantes com mobilidade reduzida. Eles também possuem tração em ambos os eixos, o que permite o tráfego em áreas rurais, garantindo atendimento a quem reside nessas regiões.

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“A educação pública do Paraná é reconhecida como a melhor da América Latina. Parte desse resultado é fruto da frequência escolar proporcionada por esses veículos”, completou o governador.

ESFORÇO CONJUNTO - A entrega dos ônibus faz parte do Programa Caminho da Escola, que visa garantir transporte diário e permanência de estudantes nas escolas públicas de educação básica, em especial aqueles residentes em áreas rurais e ribeirinhas. A aquisição foi viabilizada graças a uma articulação entre o Governo do Estado e a bancada federal do Paraná na Câmara dos

Deputados e no Senado. Cada real de emenda indicado pelos parlamentares para a compra dos ônibus teve uma contrapartida de mesmo valor paga pelo Estado.

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De acordo com o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, cerca de 200 mil estudantes da rede estadual são beneficiados com o serviço de transporte escolar.

“Ao final da gestão do governador Ratinho Junior, terão sido entregues mais de mil ônibus escolares para todos os municípios, levando segurança e acessibilidade aos estudantes. É dessa forma que construímos a melhor educação da América Latina, garantindo condições de acesso aos estudantes e melhores condições de trabalho para os nossos professores”, afirmou o secretário.

BENEFÍCIOS AOS MUNICÍPIOS – O município de Jardim Alegre, no Norte do Paraná, recebeu dois ônibus para transporte dos alunos. “É um grande presente do Governo do Estado, porque vai suprir e melhorar a qualidade de vida das nossas crianças, trazendo mais tranquilidade para as famílias e mais segurança para os estudantes, principalmente considerando a grande extensão da área rural do município”, disse o prefeito Moisés Santos.

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PRESENÇAS - O evento também contou com a presença da chefe do Núcleo Administrativo Setorial (NAS) da Seed-PR, Rosyara Pedrina, do superintendente do Paraná Educação (Preduc), Carlos Roberto Tamura, e dos deputados federais Beto Preto, Luciano Ducci, Felipe Francischini, Nilton Bonin e delegado Matheus Laiola.



