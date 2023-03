Governador Ratinho Junior e outras autoridades manifestam pesar

Da Redação

As Apaes de todo o Paraná também se solidarizaram

Diversas autoridades manifestaram pesar pela tragédia envolvendo crianças da Apae em Jandaia do Sul nesta quinta-feira (9). Duas meninas - uma de 10 anos e uma de 15 anos - morreram no acidente e outras seis estão hospitalizadas em estado grave. Elas estavam no ônibus da associação que bateu contra um trem da concessionário Rumo.

Do Japão, onde cumpre agenda, o governador Ratinho Junior se manifestou. "Recebi com muita tristeza a notícia do acidente em minha cidade natal, Jandaia do Sul. A colisão de um ônibus da Apae com um trem tirou a vida de duas meninas e deixou outras seis crianças feridas", escreveu no Twitter.

O governador decretou luto oficial de três dias e disponibilizou a estrutura do governo para prestar todo o auxílio. "Que Deus conforte o coração das famílias e de todos os profissionais da Apae", acrescentou.

O governador em exercício, Darci Piana, também manifestou pesar. “A comunidade escolar paranaense está em luto com esse grave acidente em Jandaia do Sul. Que Deus conforte as famílias das meninas e que os demais logo se recuperem desse acidente. O Governo do Paraná vai fazer o que estiver ao seu alcance para ajudar essas pessoas”, disse Piana.



Por meio do perfil oficial do Facebook, a Secretaria de Estado da Educação (Seed) também prestou solidariedade para todas as famílias. "A Seed-PR, com o Governo do Estado, lamenta o falecimento das vítimas do grave acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira, no município de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. Aos familiares, nossa solidariedade neste momento de dor", escreveu. A pasta afirmou ainda que as "possíveis causas do acidente serão devidamente apuradas".

O deputado federal, Beto Preto, fez uma publicação no Instagram e afirmou estar "profundamente tocado por essa tragédia".

Confira:

Pedro Paulo Bazana, deputado estadual, também usou seu perfil nas redes sociais para pedir orações para as famílias afetadas pelo acidente. "Peço a todos, que incluam em suas orações a APAE de Jandaia do Sul. Há pouco, um trem colidiu com um ônibus que transportava alunos da instituição e até o momento, temos a triste notícia de alguns óbitos ainda no local. Que Deus possa confortar os familiares, toda a comunidade apaeana, bem como a cidade de Jandaia do Sul", escreveu.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, se pronunciou sobre o grave acidente. Veja:

Inúmeros deputados e outras lideranças também manifestaram pesar.Além das autoridades, as Apaes de todo o Paraná utilizam suas páginas nas redes sociais para prestarem suas condolências aos alunos da instituição de Jandaia do Sul.

