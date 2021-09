Da Redação

O governador do Paraná, Ratinho Junior, anunciou a liberação do segundo lote de uniformes para os colégios Cívico-Militares do Paraná.

A entrega simbólica aconteceu no Colégio Estadual Cívico-Militar Jandaia do Sul na manhã desta sexta-feira (3). O uniforme é composto por camiseta, conjunto abrigo e moletom. No mesmo local serão entregues duas viaturas policiais blindadas para as polícias Civil e Militar.

Prefeitos da região acompanham o Governador. O Secretário de Estado da Saúde também participa do evento.

Governador entrega uniformes para colégios militares - Vídeo por: tnonline