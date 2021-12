Governador e prefeito inauguram hospital em Faxinal

Da Redação

O governador Ratinho Junior (PSD), ao lado do prefeito Ylson Cantagallo (PSD), o Gallo, inaugura nesta sexta-feira (17), o novo Hospital Juarez Barreto de Macedo, em Faxinal.

A ampliação da estrutura física recebeu R$ 1.144.660,60, sendo R$ 1.048.421,30 do Governo do Estado e R$ 96.239,30 da contrapartida municipal. A solenidade conta com a presença do secretário estadual da Saúde, Beto Preto, dos deputados estadual Alexandre Curi (PSB) e federal Sérgio Souza (MDB), além de vereadores, prefeitos da região e outras lideranças políticas locais e regionais.

O prefeito Gallo considera esta obra uma grande conquista da comunidade faxinalense. A denominação dada ao novo hospital é uma homenagem ao ex-prefeito Juarez Barreto de Macedo.