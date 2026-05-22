Governador destaca força do turismo religioso na Festa de Santa Rita de Cássia em Lunardelli

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta sexta-feira (22) da missa solene em honra à Santa Rita de Cássia, emLunardelli, no Vale do Ivaí, e destacou a força do turismo religioso como vetor de desenvolvimento econômico e atração de visitantes para o Paraná. A celebração marcou um dos principais momentos da tradicional festa religiosa realizada no município, conhecido como a Capital Paranaense da Fé.

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Ratinho Junior destacou que acompanhou de perto a transformação vivida por Lunardelli desde a criação do santuário, há 15 anos, e ressaltou os impactos positivos do turismo religioso para a cidade e para a região. “Eu conheço Lunardelli antes e depois do santuário. O turismo religioso ajudou a transformar a cidade, impulsionando restaurantes, pousadas e todo o setor de serviços. Hoje Lunardelli é uma referência importante dentro do turismo religioso do Paraná”, afirmou.

“O Paraná vive um grande momento no turismo, e o turismo religioso tem uma participação importante nesse crescimento. Temos diversos santuários e rotas religiosas que ajudam a atrair visitantes e movimentar a economia em diferentes regiões do Estado”, acrescentou o governador.

A programação acontece entre os dias 3 de maio e 14 de junho no Santuário Santa Rita de Cássia e, neste ano, tem como tema “Santuário Santa Rita: 15 anos de fé, devoção e missão”, em referência à trajetória do espaço religioso, que se consolidou como um dos principais pontos de peregrinação católica do Paraná.

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O Dia de Santa Rita de Cássia, celebrado em 22 de maio, é uma das datas mais importantes do calendário católico. Conhecida como a santa das causas impossíveis, urgentes e desesperadas, Santa Rita é venerada por milhares de devotos em diferentes regiões do Brasil. Em Lunardelli, a devoção transformou o município em um importante centro de turismo religioso, atraindo visitantes durante todo o ano e movimentando a economia local.

O fortalecimento da infraestrutura ligada ao turismo religioso também recebeu apoio do Governo do Estado nos últimos anos. Em 2023, foram liberados R$ 1,1 milhão para melhorias no entorno do Santuário Santa Rita de Cássia, incluindo intervenções para ampliar a estrutura de acolhimento aos romeiros. As obras foram concluídas no início de 2024, com melhorias de iluminação, calçamento externo, instalação elétrica e pintura. A entrega oficial ocorreu durante a abertura do 6º Fórum Paranaense de Turismo Religioso, realizado em Lunardelli.

O espaço passou a ser utilizado no atendimento aos milhares de visitantes que participam das celebrações religiosas no município, oferecendo área de descanso, apoio ao comércio local e proteção contra sol e chuva aos peregrinos que visitam o santuário.

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De acordo com o prefeito de Lunardelli, Wanderlei Sardi, a festa religiosa também tem impacto direto na economia do município, especialmente pela movimentação de romeiros e visitantes durante a programação religiosa. “A fé é o principal motivo que traz as pessoas até aqui, mas a festa também movimenta muito a economia local. Recebemos visitantes de várias regiões, o comércio se prepara e isso ajuda a gerar renda para a cidade”, afirmou.

O bispo da Diocese de Apucarana, Dom Carlos José, destacou que a consolidação do santuário ao longo dos últimos 15 anos ampliou a importância de Lunardelli no cenário religioso do Paraná.

“A devoção à Santa Rita cresce a cada ano e o município se tornou um espaço de acolhimento para romeiros de diferentes regiões. Esse movimento fortalece não apenas a fé das pessoas, mas também cria oportunidades para o desenvolvimento local e para a própria estrutura da cidade, que se prepara cada vez mais para receber bem os peregrinos”, disse.

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A programação da Festa de Santa Rita de Cássia segue até 14 de junho, com missas, novenas, procissões e atividades voltadas aos fiéis e visitantes. Neste ano, o evento celebra os 15 anos do santuário como espaço de evangelização e acolhimento religioso.

PRESENÇAS

A missa solene realizada nesta sexta-feira reuniu autoridades estaduais, lideranças religiosas e fiéis de diferentes cidades da região. Entre eles, estavam o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi, os deputados federais Sandro Alex, Beto Preto e Luísa Canziani, os deputados estaduais Marcio Nunes, Do Carmo, Evandro Araújo e Artagão Júnior; o reitor do Santuário Santa Rita de Cássia, padre Gabriel Begalli; além de outras lideranças regionais.





