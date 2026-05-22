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Governador destaca força do turismo religioso na Festa de Santa Rita de Cássia em Lunardelli

Celebração em honra à padroeira das causas impossíveis reúne milhares de fiéis no Vale do Ivaí

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 18:04:06 Editado em 22.05.2026, 18:03:58
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Governador destaca força do turismo religioso na Festa de Santa Rita de Cássia em Lunardelli
Autor Governador Carlos Massa Ratinho Junior participou da missa solene presidida pelo bispo Dom Carlos José de Oliveira - Foto: AEN

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta sexta-feira (22) da missa solene em honra à Santa Rita de Cássia, emLunardelli, no Vale do Ivaí, e destacou a força do turismo religioso como vetor de desenvolvimento econômico e atração de visitantes para o Paraná. A celebração marcou um dos principais momentos da tradicional festa religiosa realizada no município, conhecido como a Capital Paranaense da Fé.

- LEIA MAIS: Peregrino de Apucarana completa 50ª caminhada de fé até o santuário de Lunardelli

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Ratinho Junior destacou que acompanhou de perto a transformação vivida por Lunardelli desde a criação do santuário, há 15 anos, e ressaltou os impactos positivos do turismo religioso para a cidade e para a região. “Eu conheço Lunardelli antes e depois do santuário. O turismo religioso ajudou a transformar a cidade, impulsionando restaurantes, pousadas e todo o setor de serviços. Hoje Lunardelli é uma referência importante dentro do turismo religioso do Paraná”, afirmou.

“O Paraná vive um grande momento no turismo, e o turismo religioso tem uma participação importante nesse crescimento. Temos diversos santuários e rotas religiosas que ajudam a atrair visitantes e movimentar a economia em diferentes regiões do Estado”, acrescentou o governador.

A programação acontece entre os dias 3 de maio e 14 de junho no Santuário Santa Rita de Cássia e, neste ano, tem como tema “Santuário Santa Rita: 15 anos de fé, devoção e missão”, em referência à trajetória do espaço religioso, que se consolidou como um dos principais pontos de peregrinação católica do Paraná.

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O Dia de Santa Rita de Cássia, celebrado em 22 de maio, é uma das datas mais importantes do calendário católico. Conhecida como a santa das causas impossíveis, urgentes e desesperadas, Santa Rita é venerada por milhares de devotos em diferentes regiões do Brasil. Em Lunardelli, a devoção transformou o município em um importante centro de turismo religioso, atraindo visitantes durante todo o ano e movimentando a economia local.

O fortalecimento da infraestrutura ligada ao turismo religioso também recebeu apoio do Governo do Estado nos últimos anos. Em 2023, foram liberados R$ 1,1 milhão para melhorias no entorno do Santuário Santa Rita de Cássia, incluindo intervenções para ampliar a estrutura de acolhimento aos romeiros. As obras foram concluídas no início de 2024, com melhorias de iluminação, calçamento externo, instalação elétrica e pintura. A entrega oficial ocorreu durante a abertura do 6º Fórum Paranaense de Turismo Religioso, realizado em Lunardelli.

O espaço passou a ser utilizado no atendimento aos milhares de visitantes que participam das celebrações religiosas no município, oferecendo área de descanso, apoio ao comércio local e proteção contra sol e chuva aos peregrinos que visitam o santuário.

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De acordo com o prefeito de Lunardelli, Wanderlei Sardi, a festa religiosa também tem impacto direto na economia do município, especialmente pela movimentação de romeiros e visitantes durante a programação religiosa. “A fé é o principal motivo que traz as pessoas até aqui, mas a festa também movimenta muito a economia local. Recebemos visitantes de várias regiões, o comércio se prepara e isso ajuda a gerar renda para a cidade”, afirmou.

O bispo da Diocese de Apucarana, Dom Carlos José, destacou que a consolidação do santuário ao longo dos últimos 15 anos ampliou a importância de Lunardelli no cenário religioso do Paraná.

“A devoção à Santa Rita cresce a cada ano e o município se tornou um espaço de acolhimento para romeiros de diferentes regiões. Esse movimento fortalece não apenas a fé das pessoas, mas também cria oportunidades para o desenvolvimento local e para a própria estrutura da cidade, que se prepara cada vez mais para receber bem os peregrinos”, disse.

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A programação da Festa de Santa Rita de Cássia segue até 14 de junho, com missas, novenas, procissões e atividades voltadas aos fiéis e visitantes. Neste ano, o evento celebra os 15 anos do santuário como espaço de evangelização e acolhimento religioso.

PRESENÇAS

A missa solene realizada nesta sexta-feira reuniu autoridades estaduais, lideranças religiosas e fiéis de diferentes cidades da região. Entre eles, estavam o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi, os deputados federais Sandro Alex, Beto Preto e Luísa Canziani, os deputados estaduais Marcio Nunes, Do Carmo, Evandro Araújo e Artagão Júnior; o reitor do Santuário Santa Rita de Cássia, padre Gabriel Begalli; além de outras lideranças regionais.


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Desenvolvimento ecônomico festa religiosa Lunardelli peregrinação Santa Rita de Cássia turismo religioso
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