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MUDANÇA NA AGENDA

Governador cancela agendas em Jardim Alegre e Godoy Moreira por causa das chuvas

Compromissos previstos para esta sexta-feira (15) no Vale do Ivaí no Norte do Paraná foram suspensos devido às condições climáticas; novas datas devem

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.05.2026, 10:11:12 Editado em 15.05.2026, 10:16:14
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Governador cancela agendas em Jardim Alegre e Godoy Moreira por causa das chuvas
Autor Governador Ratinho Junior teve agendas no interior canceladas por causa das chuvas - Foto: AEN

As agendas do governador Ratinho Junior em Jardim Alegre e Godoy Moreira, programadas para esta sexta-feira (15), foram canceladas em razão das fortes chuvas que atingem diversas regiões do interior do Paraná. Segundo a organização, os compromissos oficiais serão remarcados.

As visitas faziam parte de uma série de compromissos no interior do estado, incluindo encontros com lideranças locais, anúncios e entregas previstas para municípios da região. O cancelamento ocorre por questões de segurança e logística, diante das condições climáticas adversas.

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Ainda não há confirmação sobre as novas datas, mas a expectativa é de que a agenda seja reorganizada assim que houver melhora nas condições do tempo.

A orientação é para que a população acompanhe os canais oficiais do Governo do Paraná e das prefeituras municipais para atualização sobre os eventos remarcados.

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