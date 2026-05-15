Governador cancela agendas em Jardim Alegre e Godoy Moreira por causa das chuvas

As agendas do governador Ratinho Junior em Jardim Alegre e Godoy Moreira, programadas para esta sexta-feira (15), foram canceladas em razão das fortes chuvas que atingem diversas regiões do interior do Paraná. Segundo a organização, os compromissos oficiais serão remarcados.

As visitas faziam parte de uma série de compromissos no interior do estado, incluindo encontros com lideranças locais, anúncios e entregas previstas para municípios da região. O cancelamento ocorre por questões de segurança e logística, diante das condições climáticas adversas.

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Ainda não há confirmação sobre as novas datas, mas a expectativa é de que a agenda seja reorganizada assim que houver melhora nas condições do tempo.

A orientação é para que a população acompanhe os canais oficiais do Governo do Paraná e das prefeituras municipais para atualização sobre os eventos remarcados.

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