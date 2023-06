Golpistas tentam conseguir dinheiro em hotel de Ivaiporã

Na tarde de quarta-feira (14-06), estelionatários tentaram aplicar golpe em um hotel localizado na Rua Rio Grande do Sul, em Ivaiporã, no centro norte do Paraná.

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), por volta das 14h40, a guarnição foi acionada via Copom para atender uma possível situação de estelionato.

No local o solicitante informou que um homem havia ligado no telefone do hotel e teria dito que havia dois comparsas hospedados lá e que os funcionários do estabelecimento deveriam pegar o dinheiro do caixa e deixar no balcão para que os comparsas o pegassem.

Diante disso, o solicitante desligou o telefone e acionou o 190. Por fim a equipe orientou as partes quanto às providências cabíveis.

