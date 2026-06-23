Golpistas se passam por policiais e causam prejuízo de R$ 11,2 mil em Jardim Alegre
Vítimas procuraram a Polícia Militar após receber ameaças e realizar depósitos exigidos pelos criminosos
Dois moradores de Jardim Alegre procuraram o Destacamento da Polícia Militar na tarde de segunda-feira (22) para denunciar que foram vítimas de uma situação de estelionato. Segundo o relato, os golpistas se passaram por familiares de uma mulher e por policiais para exigir dinheiro.
De acordo com o boletim de ocorrência, um dos homens relatou que conversava com uma mulher pela internet. Durante as conversas, os dois trocaram fotos íntimas.
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Pouco depois, um homem entrou em contato dizendo ser pai da mulher. Ele afirmou que havia descoberto a situação e ameaçou levar o caso à polícia.
Na sequência, as vítimas passaram a receber mensagens de outro número de telefone. Os autores se apresentaram como policiais responsáveis pelo suposto caso. Para evitar a suposta prisão, exigiram pagamentos em dinheiro.
Diante das ameaças e dos fatos apresentados, o primeiro solicitante realizou dois depósitos bancários para os golpistas: um no valor de R$ 5,2 mil e outro no valor de R$ 6 mil. O prejuízo total chegou a R$ 11,2 mil.
Diante do exposto, as vítimas foram devidamente orientadas quanto aos procedimentos cabíveis.
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