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ESTELIONATO

Golpistas se passam por policiais e causam prejuízo de R$ 11,2 mil em Jardim Alegre

Vítimas procuraram a Polícia Militar após receber ameaças e realizar depósitos exigidos pelos criminosos

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 08:04:53 Editado em 23.06.2026, 08:04:49
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Golpistas se passam por policiais e causam prejuízo de R$ 11,2 mil em Jardim Alegre
Autor Vítima perdeu R$ 11,2 mil mil em golpe do falso policial - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Dois moradores de Jardim Alegre procuraram o Destacamento da Polícia Militar na tarde de segunda-feira (22) para denunciar que foram vítimas de uma situação de estelionato. Segundo o relato, os golpistas se passaram por familiares de uma mulher e por policiais para exigir dinheiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, um dos homens relatou que conversava com uma mulher pela internet. Durante as conversas, os dois trocaram fotos íntimas.

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LEIA MAIS: Comerciantes recebem ligações com ameaças e acionam a PM em Ivaiporã

Pouco depois, um homem entrou em contato dizendo ser pai da mulher. Ele afirmou que havia descoberto a situação e ameaçou levar o caso à polícia.

Na sequência, as vítimas passaram a receber mensagens de outro número de telefone. Os autores se apresentaram como policiais responsáveis pelo suposto caso. Para evitar a suposta prisão, exigiram pagamentos em dinheiro.

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Diante das ameaças e dos fatos apresentados, o primeiro solicitante realizou dois depósitos bancários para os golpistas: um no valor de R$ 5,2 mil e outro no valor de R$ 6 mil. O prejuízo total chegou a R$ 11,2 mil.

Diante do exposto, as vítimas foram devidamente orientadas quanto aos procedimentos cabíveis.

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