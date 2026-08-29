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ESTELIONATO

Golpista usa WhatsApp para se passar por filha e enganar idosa em Ivaiporã

Mulher recebeu mensagem de estelionatário que se passou pela filha e pediu o pagamento de um boleto.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Golpista usa WhatsApp para se passar por filha e enganar idosa em Ivaiporã
Autor Mãe e filha procuraram a Polícia Militar para registrar a ocorrência - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma idosa foi vítima de um golpe pelo WhatsApp na sexta-feira (28), em Ivaiporã, no norte do Paraná. O estelionatário se passou pela filha da mulher e pediu o pagamento de um boleto.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima recebeu a mensagem pelo aplicativo e acreditou estar conversando com a filha.

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LEIA MAIS: Mulher é suspeita de dar facadas no marido em Borrazópolis

Em seguida, ela foi até uma casa lotérica e efetuou o pagamento solicitado. No entanto, a fraude foi descoberta somente no fim da tarde. A filha chegou à residência e relatou a mãe que não havia feito o pedido.

A fraude só foi descoberta no fim da tarde, quando a filha chegou à residência e confirmou que não havia pedido o pagamento.

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Diante da situação, mãe e filha procuraram a Polícia Militar para registrar a ocorrência.

A polícia registrou o caso como estelionato e orientou as vítimas sobre as medidas que podem ser adotadas.

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