Golpista usa WhatsApp para se passar por filha e enganar idosa em Ivaiporã
Mulher recebeu mensagem de estelionatário que se passou pela filha e pediu o pagamento de um boleto.
Uma idosa foi vítima de um golpe pelo WhatsApp na sexta-feira (28), em Ivaiporã, no norte do Paraná. O estelionatário se passou pela filha da mulher e pediu o pagamento de um boleto.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima recebeu a mensagem pelo aplicativo e acreditou estar conversando com a filha.
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Em seguida, ela foi até uma casa lotérica e efetuou o pagamento solicitado. No entanto, a fraude foi descoberta somente no fim da tarde. A filha chegou à residência e relatou a mãe que não havia feito o pedido.
A fraude só foi descoberta no fim da tarde, quando a filha chegou à residência e confirmou que não havia pedido o pagamento.
Diante da situação, mãe e filha procuraram a Polícia Militar para registrar a ocorrência.
A polícia registrou o caso como estelionato e orientou as vítimas sobre as medidas que podem ser adotadas.
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