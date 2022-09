Golpista se passa por funcionário de loja e leva mais de R$ 5,5 mil

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Se passando por funcionário de uma loja de materiais de construção de Ivaiporã, um estelionatário conseguiu extorquir R$ 5,5 mil de um morador de Jardim Alegre. A ocorrência foi registrada na manhã de sábado (10) no Destacamento da Polícia Militar de Jardim Alegre.

continua após publicidade .

De acordo com a vítima, na terça-feira (6) ele viu um anúncio no Facebook de uma suposta loja de materiais de construção com uma promoção de tijolos e telhas. E entrou em contato com os responsáveis para negociar os produtos.

Em dado momento, segundo a vítima, a conversa se estendeu para o WhatsApp para que o suposto vendedor pudesse fazer o orçamento.

continua após publicidade .

Relata ainda a vítima foi negociado o material desejado e ainda solicitado pelo suposto vendedor várias informações pessoais como nome completo, CPF, comprovante de endereço e holerite, fechando o negócio com vinte sacos de cimento, vinte barras de treliça, quatro metros de areia, dois metros de pedriscos, dez sacos de cal e 7000 tijolos de seis furos, totalizando R$5.530,00.

A vítima disse ainda, que o suposto vendedor somente no sábado informou que a loja seria situada em Ivaiporã e que teria que fazer uma transferência PIX assim que os caminhões chegassem.

Por volta das 08h30min chegaram dois caminhões da loja, e o suposto vendedor via WhatsApp cobrou o PIX para que eles descarregassem os materiais. Sendo então efetuado o PIX no valor de R$5.530,00 da conta de sua esposa, com destino a chave PIX de uma mulher.

continua após publicidade .

Após enviar o comprovante da transação, o suposto vendedor ficou incomunicável. Como os caminhões ainda estavam no local, a vítima perguntou se haviam recebido o valor da transferência, onde estes entraram em contato com a loja e disseram que não.

A vítima então entrou em contato com a loja e então foi constatado que o suposto vendedor havia se passado pela vítima, solicitando as mercadorias.

Diante dos fatos relatados a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis e o boletim de ocorrência foi encaminhado a 54ª DRP para conhecimento do caso.

Siga o TNOnline no Google News