Golpista leva mais de R$ 41 mil de supermercado, em Faxinal

Golpista conseguiu dados da empresa e retirou da conta do banco mais de R$ 41 mil

O proprietário de um supermercado localizado na Rua Rio Grande do Sul, em Faxinal registrou queixa de estelionato na tarde de terça-feira (6), após constatar que golpistas sacaram da conta da empresa mais de R$ 41 mil.

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a denúncia foi registrada no Destacamento da Polícia Militar (DPM) por volta das 17h20.

A vítima relatou que uma pessoa ligou para o telefone da empresa se passando pelo gerente do Banco Bradesco. Sendo que após várias ligações e após uma de suas funcionárias ter sido ludibriada e passar dados ao estelionatário, ele entrou em contato com o gerente do Bradesco, que afirmou que não havia falado telefonado para a empresa.

Após isso, o proprietário do supermercado pediu que sua conta fosse bloqueada, porém já haviam sido feitas várias retiradas, somando um total de R$ 41.714,99.

