Golpista é preso tentando financiar R$ 50 mil com documentos falsos

Um homem foi preso em flagrante por estelionato, na terça-feira (03), em Ivaiporã, após tentar financiar R$ 50 mil com documentos falsos. Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu em uma agência bancária, localizada na Av. Paraná. Esse é o segundo caso registrado na cidade nos últimos 30 dias.

O Serviço de Inteligência P2 e as equipes RPA receberam informações de que estaria na cidade um homem de cor parda, cabelos grisalhos e olhos escuros suspeito de aplicar golpes em agências bancárias.

As equipes intensificaram o monitoramento e avistaram o suspeito entrando em uma cooperativa de crédito. Ele foi abordado pelos policiais quando conversava com o atendente tentando realizar um empréstimo no valor de R$ 50 mil.

Ao checar o documento apresentado à equipe foi constatado que a foto de um idoso, calvo, de cor branca e olhos claros, bem diferente do que estava na frente dos policiais.

Diante dos fatos a equipe deu voz de prisão ao autor por estelionato e falsidade ideológica. O golpista já havia conseguido retirar dinheiro do banco e havia voltado para tentar um novo empréstimo. Ele informou aos que recebe 30% do valor que ele consegue retirar.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil, onde permanece à disposição da justiça.

