Golpes em Lidianópolis e Jardim Alegre deixam vítimas com prejuízos

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Dois moradores procuraram a PM na quinta-feira (13) após identificarem saques e uma compra não reconhecida

Dois casos de estelionato foram registrados pela Polícia Militar em Lidianópolis e Jardim Alegre, no Vale do Ivaí, na quinta-feira (13). As vítimas relataram movimentações financeiras que não reconheceram.

Em Lidianópolis, um morador percebeu o problema ao tentar pagar uma prestação da residência. O saldo disponível na conta era menor do que o esperado.

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A vítima foi até a agência bancária e pediu um extrato. O documento mostrou dois saques de R$ 200 que não foram feitos por ela.

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As retiradas ocorreram em um caixa 24 horas, com intervalo de apenas dois minutos. O morador afirmou que estava com o cartão durante as transações.

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A Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou a vítima sobre as medidas necessárias. Ela também foi orientada a procurar o banco.

Em Jardim Alegre, outro morador procurou a Polícia Militar após receber um e-mail sobre uma compra em um aplicativo de comércio eletrônico.

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Ele afirmou que não reconhecia a transação. Por isso, entrou em contato com o suporte da plataforma e pediu o cancelamento.

Segundo o atendimento recebido, o pedido seria cancelado em até 24 horas. A Polícia Militar registrou o caso e orientou a vítima sobre os procedimentos cabíveis.