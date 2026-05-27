Golpes eletrônicos no WhatsApp deixam duas vítimas em Rosário do Ivaí
Dois moradores de Rosário do Ivaí procuraram PM após terem celulares invadidos por golpistas que se passaram por consultores
Dois casos de estelionato eletrônico foram registrados pela Polícia Militar na terça-feira (26), em Rosário do Ivaí. Em ambas as situações, os criminosos conseguiram acesso aos celulares das vítimas e passaram a usar o WhatsApp para pedir dinheiro a familiares e conhecidos.
O primeiro caso envolveu uma mulher. Segundo a PM, ela recebeu ligações de um suposto consultor de plataforma de vendas online. Durante o contato, os golpistas pediram informações pessoais e orientaram a vítima a acessar links pelo celular.
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Depois de seguir as instruções, o aparelho travou e ficou inacessível. Na sequência, familiares começaram a avisar que mensagens estavam sendo enviadas pelo WhatsApp da vítima solicitando transferências em dinheiro.
Horas depois, um homem procurou a Polícia Militar relatando situação semelhante. Conforme o boletim de ocorrência, ele recebeu ligações de um suposto funcionário de um grupo de investimentos.
Durante a conversa, os criminosos orientaram a vítima a acessar links e realizar procedimentos no celular. Após isso, o aparelho também travou.
Pouco tempo depois, parentes e conhecidos passaram a informar que mensagens estavam sendo enviadas pelo WhatsApp do homem pedindo dinheiro, indicando que os golpistas haviam assumido o controle da conta.
As vítimas receberam orientações sobre os procedimentos que devem ser adotados após esse tipo de golpe.
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