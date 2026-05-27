Golpes eletrônicos no WhatsApp deixam duas vítimas em Rosário do Ivaí

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Dois casos de estelionato eletrônico foram registrados pela Polícia Militar na terça-feira (26), em Rosário do Ivaí. Em ambas as situações, os criminosos conseguiram acesso aos celulares das vítimas e passaram a usar o WhatsApp para pedir dinheiro a familiares e conhecidos.

O primeiro caso envolveu uma mulher. Segundo a PM, ela recebeu ligações de um suposto consultor de plataforma de vendas online. Durante o contato, os golpistas pediram informações pessoais e orientaram a vítima a acessar links pelo celular.

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Depois de seguir as instruções, o aparelho travou e ficou inacessível. Na sequência, familiares começaram a avisar que mensagens estavam sendo enviadas pelo WhatsApp da vítima solicitando transferências em dinheiro.

Horas depois, um homem procurou a Polícia Militar relatando situação semelhante. Conforme o boletim de ocorrência, ele recebeu ligações de um suposto funcionário de um grupo de investimentos.

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Durante a conversa, os criminosos orientaram a vítima a acessar links e realizar procedimentos no celular. Após isso, o aparelho também travou.

Pouco tempo depois, parentes e conhecidos passaram a informar que mensagens estavam sendo enviadas pelo WhatsApp do homem pedindo dinheiro, indicando que os golpistas haviam assumido o controle da conta.

As vítimas receberam orientações sobre os procedimentos que devem ser adotados após esse tipo de golpe.

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