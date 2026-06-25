Golpes com falsa advogada e falso banco fazem vítimas em Borrazópolis

A Polícia Militar registrou dois casos de estelionato em Borrazópolis na quarta-feira (24). Os golpes aconteceram no Centro da cidade. Criminosos se passaram por representante de uma advogada e por funcionária de uma instituição financeira para enganar as vítimas e obter transferências bancárias.

O primeiro caso envolveu uma mulher. Ela contou à PM que recebeu mensagens de uma pessoa que dizia representar sua advogada em uma ação judicial. O golpista informou que havia um valor a ser liberado, mas alegou um problema no processo e pediu um depósito para regularizar a situação.

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A vítima fez a transferência. Em seguida, os suspeitos passaram a pedir novos pagamentos, além de informações financeiras. Eles também tentaram fazer uma chamada de vídeo. A mulher desconfiou da situação, interrompeu o contato e procurou a Polícia Militar.

Mais tarde, um homem também registrou boletim de ocorrência por estelionato. Segundo ele, encontrou na internet um contato de uma suposta funcionária de banco que oferecia um empréstimo.

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Durante a negociação, a falsa atendente solicitou documentos pessoais, comprovantes e depósitos para liberar o crédito. Outra pessoa também acabou envolvida na fraude e realizou transferências aos suspeitos.

Mesmo após os pagamentos, os golpistas continuaram exigindo novos depósitos com diferentes justificativas. As vítimas perceberam que haviam caído em um golpe e procuraram a Polícia Militar.

Os dois casos foram registrados e serão investigados. A orientação é que a população desconfie de pedidos de transferências para liberar processos judiciais, empréstimos ou outros benefícios e confirme as informações pelos canais oficiais antes de realizar qualquer pagamento.

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