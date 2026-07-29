Golpe: morador descobre empréstimo falso após ter aplicativo invadido

Vítima, residente na área rural de Bom Sucesso, notou descontos de mais de R$ 2,3 mil no contracheque e perdeu o acesso aos próprios dados do governo

Um morador da área rural de Bom Sucesso (PR) foi vítima de um golpe financeiro e teve seus dados digitais sequestrados por criminosos. A fraude foi descoberta após o homem identificar um empréstimo consignado não autorizado sendo descontado diretamente em seu contracheque. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) na tarde de terça-feira (28).

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O golpe veio à tona quando a vítima percebeu cobranças mensais no valor de R$ 434,02 em seu pagamento. O contrato fraudulento, que totaliza uma dívida de R$ 2.322,37, foi emitido por uma instituição financeira na qual o morador afirma nunca ter aberto conta ou solicitado qualquer tipo de serviço.

A situação se mostrou ainda mais grave quando o homem tentou acessar o aplicativo do governo federal (Gov.br) para verificar seus documentos e a Carteira Digital de Trânsito. Ele constatou que sua senha havia sido alterada pelos golpistas. Ao tentar usar o CPF para recuperar o acesso, o sistema informou que o link de redefinição de senha havia sido enviado para um e-mail desconhecido. A manobra evidenciou que os criminosos invadiram o perfil da vítima e alteraram as informações de cadastro para impedir que ela retomasse o controle da conta.

Após relatar o ocorrido no destacamento local, o morador foi orientado a procurar a delegacia da Polícia Civil de Jandaia do Sul. O caso agora deverá passar por uma investigação detalhada para identificar a autoria da fraude e a invasão do dispositivo.