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ESTELIONATO

Golpe faz comprador perder R$ 2,3 mil em Jardim Alegre

Homem transferiu o dinheiro por uma motoneta elétrica, mas descobriu que o vendedor também havia sido enganado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Golpe faz comprador perder R$ 2,3 mil em Jardim Alegre
Autor Golpista se passou por tio do vendedor - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa/Pixabay

Um homem perdeu R$ 2.300 em um golpe de estelionato em Jardim Alegre, no domingo (20). Ele acreditou em uma falsa negociação envolvendo uma motoneta elétrica anunciada nas redes sociais.

Segundo a Polícia Militar, o comprador encontrou um anúncio por R$ 2.300. Depois, conversou com um golpista que se passou por tio do proprietário.

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LEIA MAIS: Casa é arrombada e furtada após morte de moradora em Ivaiporã

O suspeito pediu que o comprador confirmasse a história com o dono da motoneta. O proprietário confirmou a versão apresentada pelo golpista.

Com isso, o comprador transferiu R$ 2.300. Depois, os dois perceberam que haviam sido enganados.

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O proprietário informou que havia anunciado a motoneta por R$ 8 mil e não recebeu o dinheiro.

O comprador queria levar o veículo, pois alegava ter feito o pagamento. A Polícia Militar acalmou os envolvidos e orientou as partes.

Por fim, o boletim foi encaminhado à Polícia Civil de Ivaiporã para investigação e demais providências.

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