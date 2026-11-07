Golpe do WhatsApp causa prejuízo em morador de Rio Branco do Ivaí
Morador perde dinheiro após negociar utensílios domésticos com perfil falso na internet
Um morador de Rio Branco do Ivaí caiu em um golpe financeiro pela internet e registrou o caso na polícia. A situação ocorreu quando um criminoso criou um perfil falso no WhatsApp, fingindo ser um conhecido da vítima, para oferecer utensílios domésticos à venda.
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Acreditando se tratar de uma negociação legítima com um conhecido, o comprador realizou uma transferência via Pix no valor de R$ 1.700. Após receber o pagamento, o golpista tentou vender mais alguns produtos, momento em que o morador desconfiou da situação e interrompeu o contato.
Diante do prejuízo, a pessoa procurou a polícia para registrar a ocorrência e recebeu orientações sobre os procedimentos legais cabíveis.