Golpe do WhatsApp causa prejuízo em morador de Rio Branco do Ivaí

Um morador de Rio Branco do Ivaí caiu em um golpe financeiro pela internet e registrou o caso na polícia. A situação ocorreu quando um criminoso criou um perfil falso no WhatsApp, fingindo ser um conhecido da vítima, para oferecer utensílios domésticos à venda.

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Acreditando se tratar de uma negociação legítima com um conhecido, o comprador realizou uma transferência via Pix no valor de R$ 1.700. Após receber o pagamento, o golpista tentou vender mais alguns produtos, momento em que o morador desconfiou da situação e interrompeu o contato.

Diante do prejuízo, a pessoa procurou a polícia para registrar a ocorrência e recebeu orientações sobre os procedimentos legais cabíveis.