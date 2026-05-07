Golpe do Pix agendado: mulher faz sete pedidos e não paga lanchonete

O proprietário de uma lanchonete localizada na região central de São Pedro do Ivaí (PR) foi vítima de estelionato após uma cliente utilizar falsos comprovantes de pagamento. O crime foi registrado pela polícia na noite desta quarta-feira (6).

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Segundo o relato, uma mulher conseguiu realizar sete encomendas de alimentos em dias diferentes, acumulando uma conta no valor total de R$ 641. Para enganar o comerciante, a suspeita utilizou uma fraude já conhecida: ela agendava a transferência via Pix, enviava o comprovante ao estabelecimento cortando ou ocultando a parte que informava ser apenas um agendamento e, em seguida, cancelava a operação no aplicativo do banco.

O dono da lanchonete, um homem de 57 anos, começou a desconfiar das transações contínuas e decidiu consultar minuciosamente o extrato de sua conta. Foi nesse momento que ele constatou que nenhum dos pagamentos havia sido creditado.

Ao perceber que havia caído em um golpe, o comerciante procurou o posto da Polícia Militar da cidade para registrar o caso. Ele relatou os fatos às autoridades e foi orientado sobre os procedimentos legais cabíveis para tentar identificar a autora e reaver o prejuízo.

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