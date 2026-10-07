"Golpe do novinho": mulher se passa por jovem para aplicar golpe no Vale do Ivaí; entenda

Uma mulher foi indiciada por ceder sua conta bancária para o recebimento de R$ 5 mil extorquidos de uma vítima da cidade de Godoy Moreira, no Vale do Ivaí. Segundo a delegada Kethilin Schwingel Iurino, de São João do Ivaí, o inquérito foi concluído na tarde desta terça-feira (6). O caso começou a ser investigado em junho deste ano, quando um homem de meia idade registrou a ocorrência após manter conversas amorosas com um jovem. O crime é conhecido como "golpe do novinho" ou da "novinha".

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"Ele (morador vítima do golpe) passou a receber nudes pela internet, pelas redes sociais, de um suposto 'novinho', sem ele ter pedido, e começou ali uma conversa de cunho amoroso, sentimental", conta a delegada.

Após a troca de mensagens, golpistas se passam pelos pais do jovem, alegando que descobriram as conversas e que o filho teria entrado em depressão, quebrando o celular e o notebook. Os criminosos exigem dinheiro para o ressarcimento dos danos e ameaçam denunciar a vítima à polícia por pedofilia. "Chega em alguns casos até ao possível suicídio desse novinho, dessa novinha, e aí começa uma nova fase de extorsões nesse golpe, relacionadas ao funeral", detalha a delegada.

Na investigação recém-concluída, os policiais identificaram e localizaram a mulher titular da conta que recebeu a transferência via Pix. A suspeita, que é do Rio Grande do Sul, não negou o recebimento dos valores. Ela foi indiciada pelo crime de estelionato na modalidade de cessão de conta "laranja". O inquérito foi remetido ao Ministério Público para a possível abertura de uma ação penal.



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Delegada Kethilin Schwingel Iurino é responsável pela investigação - Foto: Arquivo/TN Delegada Kethilin Schwingel Iurino é responsável pela investigação - Foto: Arquivo/TN





Um agravante identificado pela polícia é o uso de Inteligência Artificial (IA) para dar credibilidade à chantagem. Os golpistas forjaram a imagem do falso jovem e também utilizaram áudios simulados de um suposto advogado e de um falso delegado, que apresentavam a mesma voz gerada por robôs, propondo um acordo financeiro para não seguir com a falsa denúncia. A polícia alerta que reaver os valores transferidos é extremamente difícil.

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"O nosso objetivo é a apuração do crime, a responsabilidade criminal do autor ou da autora. Não a recuperação do dinheiro. Até porque este tipo de crime é pulverizado em várias contas, o dinheiro é sacado, no mesmo momento que entra na conta ele já some", afirmou a delegada, ressaltando que o bloqueio judicial só é possível se ainda houver saldo na conta. Para prevenir novas vítimas, a Polícia Civil disponibiliza uma cartilha com orientações práticas para a população não cair nesse e em outros golpes digitais.