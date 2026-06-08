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ESTELIONATO

Golpe do intermediário: jovem perde computador de R$ 4 mil em Cambira

Vítima anunciou a máquina nas redes sociais e entregou o equipamento a um terceiro após o criminoso forjar o pagamento via Pix

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 07:42:12 Editado em 08.06.2026, 07:42:09
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Golpe do intermediário: jovem perde computador de R$ 4 mil em Cambira
Autor Golpista recebeu R$ 1,7 mil - Foto: Geraldo Bubniak

Um morador de Cambira foi vítima de estelionato na tarde de domingo (7) após anunciar a venda de um computador no Facebook. O jovem entregou o equipamento, avaliado em R$ 4 mil, sem receber o pagamento, caindo no conhecido "golpe do falso intermediário". O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) na região central da cidade.

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A fraude começou quando o vendedor publicou as especificações da máquina na internet. Um criminoso entrou em contato demonstrando interesse, mas com uma história inventada: afirmou que um conhecido iria avaliar o computador pessoalmente na casa da vítima. O golpista pediu expressamente para que o vendedor não mencionasse o valor do produto durante a visita, alegando que iria lucrar em cima da venda e pagaria o dono original à vista via Pix logo em seguida.

No dia da visita, o interessado foi até a residência, testou a máquina e decidiu fechar negócio. Ele então realizou uma transferência no valor de R$ 1,7 mil — preço cobrado pelo estelionatário —, mas o depósito foi feito diretamente para a conta do golpista. Acreditando que o intermediário faria o repasse do valor real em seguida, o vendedor permitiu que o rapaz levasse o computador.

Cerca de 15 minutos após a saída do comprador, a vítima percebeu que havia caído em uma armadilha. O falso intermediário parou de responder às mensagens e bloqueou as ligações.

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Ao se dar conta do crime, o vendedor entrou em contato com o rapaz que levou a máquina para alertá-lo sobre a fraude, descobrindo então a diferença entre o valor real do computador e o que foi pago pelo comprador enganado. A vítima pediu que ele tentasse cancelar a transferência junto ao banco para reaver o dinheiro.

A polícia registrou a ocorrência e repassou as devidas orientações aos envolvidos.

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ESTELIONATO fraude no Facebook golpe do falso intermediário POLICIA MILITAR transferência bancária venda online
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