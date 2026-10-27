Golpe do falso gerente: morador de Jardim Alegre perde R$ 6,4 mil

Um morador de Jardim Alegre foi vítima de estelionato e perdeu R$ 6.400 após fazer uma transferência via Pix para um criminoso que se passava pelo gerente do seu banco. O boletim de ocorrência foi registrado na manhã desta segunda-feira (26), após a vítima perceber que havia caído em uma fraude.

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De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na última sexta-feira (23). O homem relatou que recebeu mensagens no celular de uma pessoa que dizia ser a responsável por sua conta bancária. Para assustar a vítima, o golpista alegou que diversas transações suspeitas estavam sendo realizadas no nome do cliente.

Enganado pelo falso alerta de segurança, o morador seguiu as instruções do estelionatário e acabou realizando uma transferência via Pix, no valor de R$ 6.400, para a conta de um terceiro. Segundo as informações repassadas aos policiais, o recebedor do dinheiro seria morador do estado da Bahia.

A equipe da Polícia Militar orientou a vítima e registrou a ocorrência. O caso foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Ivaiporã, que ficará responsável pelas investigações para tentar identificar os autores da fraude.