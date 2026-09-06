Golpe do falso filho faz vítima perder R$ 4.500 em Jandaia do Sul

Mulher de 57 anos foi enganada por aplicativo de mensagens e realizou o pagamento de contas em uma casa lotérica

Uma moradora de Jandaia do Sul (PR) perdeu R$ 4.500 após cair no golpe do falso familiar. O caso foi registrado pela Polícia Militar na manhã deste sábado (5), após a vítima, de 57 anos, entrar em contato com a corporação, na região central da cidade.

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O crime ocorreu na última quinta-feira (3). Segundo o relato repassado aos policiais, um golpista entrou em contato com a mulher por meio de um aplicativo de mensagens, fingindo ser o filho dela. Usando de manipulação, o criminoso pediu que ela pagasse duas contas de emergência.

Acreditando estar ajudando o familiar, a mulher foi até uma agência lotérica e efetuou o pagamento de dois boletos bancários. A fraude só foi descoberta posteriormente, sendo que os referidos boletos foram emitidos em nome de terceiros desconhecidos.

A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência por estelionato no local. A moradora recebeu todas as orientações sobre os procedimentos necessários e os prazos legais para que o caso seja formalmente investigado pela Polícia Civil.