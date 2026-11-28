Quase nove casos do golpe do falso advogado foram comunicados à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) por mês, em média, na região de Apucarana entre janeiro e novembro de 2026. A subseção recebeu 96 notificações no período, das quais 24 envolveram perda de dinheiro, o que representa 25%. Em 55 casos, houve registro de boletim de ocorrência.

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Apucarana concentrou 70 notificações, seguida por Jandaia do Sul, com 17. São Pedro do Ivaí teve três, Califórnia e Mauá da Serra tiveram duas cada, e Marilândia do Sul e Marumbi, uma cada. Outubro teve o maior número de registros, com 12.

A presidente da subseção da OAB de Apucarana, Daniela Pacheco, afirma que o levantamento reúne apenas os casos comunicados formalmente. Segundo ela, a subseção, que atende 12 municípios, recebe relatos diários de advogados que tiveram a identidade usada por golpistas. Um mesmo perfil falso pode abordar vários clientes de um escritório.

A advogada afirma que o número real de golpes ou tentativas é muito maior. “Esse número não reflete realmente o número de ocorrências; esses são apenas os dados obtidos com registros formais. Por isso, a necessidade de que esses casos de golpe ou de tentativa de golpe sejam registrados na OAB Paraná e também na Polícia Civil por meio de boletim de ocorrência para ajudar nas investigações”, assinala.

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A advogada explica que o golpe do “falso advogado” é uma modalidade na qual os golpistas têm acesso aos dados processuais e aos telefones das pessoas que possuem processo judicial. Esses dados são obtidos por meio de compras de listas de pessoas que fazem de forma irregular essa venda. Esse material contem informações sensíveis, como documentos, processos e telefones. “Eles (criminosos) têm todos os dados processuais verdadeiros e pegam uma foto do advogado, que hoje é muito fácil encontrar na internet, e, com um número diferente, fazem contato com esse cliente, informando que este processo foi, de alguma forma, contemplado e que a pessoa tem um valor disponível para recebimento. A partir disso, eles passam a adotar medidas para que a pessoa informe dados bancários, dizendo que essas contas são necessárias para a efetivação do pagamento”, assinala.

Segundo ela, os golpistas vêm inovando e solicitam até videoconferências, simulando falsas audiências virtuais.